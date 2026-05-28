В Киеве гость пытался изнасиловать 10-летнюю дочь хозяев, крепко спавших после застолья

Пока родители спали после рюмки: в Киеве задержали развратника, издевавшегося над несовершеннолетней

В Киеве задержан мужчина, который развращал и хотел изнасиловать 10-летнюю девочку, пока ее родители спали в соседней комнате.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Киева.

По словам правоохранителей, накануне супруги познакомились с 47-летним киевлянином, которого пригласили к себе в гости. После совместного застолья мужчина остался на ночлег.

Когда родители ребенка спали, мужчина зашел в комнату ребенка, вывел его в другую комнату и стал прикасаться к груди девочки, хватать за ноги и обнажил свой половой орган. Девочка испугалась, убежала от мужчины и побежала будить родителей, но они крепко спали, скорее всего пьяными. Ребенок вернулся в свою комнату. Впоследствии мужчина снова пришел к ней полуобнаженный, вывел из комнаты и заставлял прикасаться к его гениталиям. Девочка сбежала и закрылась в своей комнате.

Ребенку удалось убежать к родителям и закрыться. Лишь после того, как гость ушел, она решилась рассказать о случившемся.

Служба по делам детей изъяла девочку из семьи. Пока решается вопрос где и с кем ребенок будет жить дальше, ведь родители девочки злоупотребляют алкоголем.

Мужчину, совершавшего развратные действия в отношении девочки, задержали. Свои действия он объяснить не может, потому что был очень пьян — в крови зафиксировано 2,6 промилле алкоголя. Известно, что мужчина разведен и имеет 9-летнего ребенка, который живет за границей с матерью.

Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

