Грабил, пока люди разбирали завалы: в Киеве мародер воспользовался атакой РФ для наживы

Мародера задержали прохожие / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве обычные прохожие помогли полиции задержать 30-летнего мужчину, решившего нажиться на последствиях очередного массированного обстрела столицы. Злоумышленник обокрал офис, изуродованный взрывной волной, но сбежать с награбленным ему не дали неравнодушные горожане.

Об этом сообщает полиция Киева.

Ограбление на руинах

Инцидент произошел около 5 часов утра, сразу после того, как в столице раздались взрывы. Воспользовавшись общим хаосом, фигурант заметил в Соломенском районе офисное здание с выбитыми в результате прилета дверями.

Реклама

Вместо того чтобы предложить помощь или пройти мимо, мужчина проник внутрь разбитого кабинета и похитил ноутбук вместе с зарядным устройством. Ущерб оценили в 40 000 гривен.

«Пока столица приходила в себя от вражеской атаки, фигурант воспользовался тем, что здание пострадало от взрыва, и вынес технику», — отмечают в полиции.

Молниеносное задержание

Убежать далеко «дельцу» не удалось. Его подозрительные маневры с техникой в руках увидели случайные прохожие. Киевляне сориентировались мгновенно: догнали грабителя, скрутили его и удерживали на месте до приезда патрульных экипажа.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа задержала 30-летнего фигуранта в порядке ст. 208 УПК РФ.

Реклама

Мародер ограбил разрушенный ракетным ударом офис / © Полиция Киева

Мародер ограбил разрушенный ракетным ударом офис / © Полиция Киева

Мародер ограбил разрушенный ракетным ударом офис / © Полиция Киева

Что грозит фигуранту

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры задержанному уже объявили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с проникновением, совершенный в условиях военного положения).

Теперь за мародерство во время войны мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители отдельно поблагодарили жителей столицы за смелость и гражданскую позицию:

«Спасибо горожанам, которые не остались в стороне. Даже в трудные времена взаимоподдержка остается нашей настоящей силой».

Реклама

Раньше мы писали о том, как на Подоле в Киеве полиция задержала 29-летнего мародера. Он заходил в квартиры, поврежденные после ночного обстрела, и воровал вещи жителей. Полиция арестовала его на месте.

Новости партнеров