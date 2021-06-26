Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 26 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 235 випадків COVID-19.
Станом на ранок 26 червня у Києві зафіксовано 205 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 9 випадків більше, ніж 25 червня.
Про це повідомляє Корона Київ.
Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 26 червня – 213 235.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 204 144 людини (210 за добу);
- померли 5 187 людей (один випадок за добу).
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 червня зафіксовано 756 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 35 людей, ще 1 835 осіб одужали. За добу здійснено 45 863 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808). Крім того, за добу 25 червня щеплено 97 130 людей.