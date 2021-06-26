Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 26 червня

Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 26 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 235 випадків COVID-19.

Станом на ранок 26 червня у Києві зафіксовано 205 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 9 випадків більше, ніж 25 червня.

Про це повідомляє Корона Київ.

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Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 26 червня – 213 235.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 204 144 людини ( 210 за добу);

людини ( за добу); померли 5 187 людей (один випадок за добу).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 червня зафіксовано 756 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 35 людей, ще 1 835 осіб одужали. За добу здійснено 45 863 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808). Крім того, за добу 25 червня щеплено 97 130 людей.

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