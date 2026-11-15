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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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«Можна організувати вже сьогодні»: у Києві заговорили про запуск річкового маршруту та ціни за проїзд

У Києві можуть запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Києві можуть запустити річковий транспорт

У Києві можуть запустити річковий транспорт / © unsplash.com

У Києві цілком реально вже найближчим часом запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею. Орієнтовна вартість проїзду становитиме 60–80 гривень.

Про це в ефірі «Вечір.LIVE» заявив народний депутат Володимир Крейденко.

Річковий транспорт між метро Славутич та Поштовою площею може коштувати 60–80 гривень

За словами парламентаря, для запуску маршруту потрібно лише погодити його з військовою адміністрацією, після чого судна зможуть курсувати між берегами на постійній основі, рухаючись назустріч одне одному.

«Зараз можна зі Славутича прямо сьогодні організувати до Поштової площі перевезення», — зазначив депутат.

Він одразу уточнив, що проїзд для пасажирів не буде безоплатним, хоча вартість у майбутньому можна буде спробувати оптимізувати.

Щодо технічного забезпечення рейсів, Крейденко пояснив, що потрібний флот різних модифікацій перебуває на балансі державних і комунальних підприємств по всій країні. Хоча судна наразі розосереджені в різних регіонах, аби уникнути скупчення в одній точці.

Водночас народний обранець наголосив, що організація таких перевезень, як і питання запровадження реверсного руху, перебувають лише в зоні відповідальності місцевої влади. За його словами, парламентарі не мають права перебирати на себе функції міського самоврядування.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, в Україні планують побудувати 21 резервну швидкоспоруджувану мостову переправу, вісім із яких зведуть у Києві як альтернативу основним мостам на випадок російських атак.

За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, кожен такий перехід зможе забезпечити 30–40% від нинішньої пропускної спроможності київських мостів.

У столиці вже розгорнули будівельні майданчики, тривають підготовчі роботи та облаштування насипів. Перші два переходи, що матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку, планують завершити до кінця лютого 2027 року.

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