- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 2 хв
«Можна організувати вже сьогодні»: у Києві заговорили про запуск річкового маршруту та ціни за проїзд
У Києві можуть запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею.
У Києві цілком реально вже найближчим часом запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею. Орієнтовна вартість проїзду становитиме 60–80 гривень.
Про це в ефірі «Вечір.LIVE» заявив народний депутат Володимир Крейденко.
Річковий транспорт між метро Славутич та Поштовою площею може коштувати 60–80 гривень
За словами парламентаря, для запуску маршруту потрібно лише погодити його з військовою адміністрацією, після чого судна зможуть курсувати між берегами на постійній основі, рухаючись назустріч одне одному.
«Зараз можна зі Славутича прямо сьогодні організувати до Поштової площі перевезення», — зазначив депутат.
Він одразу уточнив, що проїзд для пасажирів не буде безоплатним, хоча вартість у майбутньому можна буде спробувати оптимізувати.
Щодо технічного забезпечення рейсів, Крейденко пояснив, що потрібний флот різних модифікацій перебуває на балансі державних і комунальних підприємств по всій країні. Хоча судна наразі розосереджені в різних регіонах, аби уникнути скупчення в одній точці.
Водночас народний обранець наголосив, що організація таких перевезень, як і питання запровадження реверсного руху, перебувають лише в зоні відповідальності місцевої влади. За його словами, парламентарі не мають права перебирати на себе функції міського самоврядування.
У Києві побудують переправи через Дніпро
Нагадаємо, в Україні планують побудувати 21 резервну швидкоспоруджувану мостову переправу, вісім із яких зведуть у Києві як альтернативу основним мостам на випадок російських атак.
За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, кожен такий перехід зможе забезпечити 30–40% від нинішньої пропускної спроможності київських мостів.
У столиці вже розгорнули будівельні майданчики, тривають підготовчі роботи та облаштування насипів. Перші два переходи, що матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку, планують завершити до кінця лютого 2027 року.