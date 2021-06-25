На київських ринках заборонили продавати деякі продукти: які і як каратимуть порушників

На київських ринках заборонили продавати деякі продукти: які і як каратимуть порушників

Йдеться про продукти харчування, які швидко псуються.

У Києві ринкам заборонили продавати низку продуктів. Через спеку під забороною реалізація товарів, які швидко псуються і можуть нашкодити людському організму. Подібне рішення ухвалила КМДА спільно з керівниками столичних районів.

Про це повідомив перший заступник КМДА Олексій Кулеба.

За його словами, до списку заборонених продуктів на сільськогосподарських ярмарках, яких у Києві до 80, потрапили: молочна продукція, риба, м’ясо-ковбасні та кондитерські вироби із кремами. У разі, якщо буде виявлено торгові точки, де продаватимуть заборонені продукти, їх закриватимуть.

Також інспектори благоустрою разом із Муніципальною вартою стежитимуть за підземними переходами, які нещодавно звільнили від незаконних торговельних рядів.

"Місто не дозволить, щоб світлі і широкі проходи були захаращені продажем "із землі". Робота інспекторів разом із представниками районів і поліцією буде посилюватись", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні зростає кількість отруєнь, коли люди купують їжу просто неба, де вона зберігається в неналежних умовах, без холодильника. Про те, які продукти уникати в спеку і на що звертати увагу, читайте за цим посиланням.

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Як вберегтися від харчових отруєнь влітку

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