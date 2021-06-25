Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 25 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 25 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 030 випадків COVID-19.

Станом на ранок 25 червня у Києві зафіксовано 196 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 27 випадків менше, ніж 24 червня (223 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 213 030 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 203 934 людини ( 387 за добу)

людини ( за добу) померли 5 186 людей (один випадок за добу)

У Київській області зафіксовано 127 175 випадки COVID-19 (53 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 123 275 людей ( 266 за добу)

людей ( за добу) померли 2 742 людини (одна за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.

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