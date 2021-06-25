Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 25 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 030 випадків COVID-19.
Станом на ранок 25 червня у Києві зафіксовано 196 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 27 випадків менше, ніж 24 червня (223 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 213 030 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 203 934 людини (387 за добу)
- померли 5 186 людей (один випадок за добу)
У Київській області зафіксовано 127 175 випадки COVID-19 (53 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 275 людей (266 за добу)
- померли 2 742 людини (одна за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.