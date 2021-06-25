На Київ "налетить" негода: синоптики попередили про зливи, грози та град

Погода в Києві 26 червня зміниться.
Погода в Києві у суботу, 26 червня, різко і суттєво погіршиться. Синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, пориви вітру завтра в столиці сягатимуть 15-20 м/с. У зв‘язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
На сайті Укргідрометцентру йдеться, що також у столиці завтра дощитиме, а температура повітря прогріється аж до +34 градусів. Литимуть дощі в Києві і 27 червня, але стане прохолодніше. Синоптики у неділю обіцяють +28 градусів.
У КМДА запевнили, що під час зливи на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка "Київавтодору".
Киянам та гостям міста нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Також під час негоди, у разі падіння дерев чи гілок, травмуванні людей, слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вихідними до Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Також у суботу, 26 червня, температура повітря знизиться у західних областях, а у неділю - на Півночі.
Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.