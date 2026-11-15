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Зима нагадує про себе: синоптики попередили про заморозки в Києві та області
Синоптики на завтра не прогнозують опадів у Київській області та в столиці України.
У Києві та Київській області в ніч проти понеділка, 16 листопада, очікуються заморозки. Температура повітря місцями опуститься до 3 градусів нижче нуля.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у Київській області вночі температура становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У столиці стовпчики термометрів опустяться до 0-2 градусів морозу.
Вдень 16 листопада повітря прогріється до 3-8 градусів тепла по області та до 6-8 градусів тепла у Києві.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала суху та прохолодну погоду у Києві на вихдних 14-15 листопада. За її прогнозом, найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18 листопада.