Зима нагадує про себе: синоптики попередили про заморозки в Києві та області

Заморозки в Києві / © Pixabay

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У Києві та Київській області в ніч проти понеділка, 16 листопада, очікуються заморозки. Температура повітря місцями опуститься до 3 градусів нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, у Київській області вночі температура становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У столиці стовпчики термометрів опустяться до 0-2 градусів морозу.

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Вдень 16 листопада повітря прогріється до 3-8 градусів тепла по області та до 6-8 градусів тепла у Києві.

Протягом доби очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала суху та прохолодну погоду у Києві на вихдних 14-15 листопада. За її прогнозом, найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18 листопада.

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