Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 26 июня

Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 26 июня

Всего в столице подтверждено 213 235 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 26 июня в Киеве зафиксировано 205 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 9 случаев больше, чем 25 июня.

Об этом сообщает Корона Киев.

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Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 26 июня — 213 235.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 204 144 человека (210 в сутки)

человека в сутки) умерли 5 187 человек (один случай в сутки).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 июня зафиксировано 756 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 35 человек, еще 1835 человек выздоровели. За сутки проведено 45 863 тестирований (в частности, методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808). Кроме того, за сутки 25 июня привито 971 30 человек.

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