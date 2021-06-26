Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 26 июня

Всего в столице подтверждено 213 235 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 26 июня в Киеве зафиксировано 205 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 9 случаев больше, чем 25 июня.
Об этом сообщает Корона Киев.
Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 26 июня — 213 235.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 204 144 человека (210 в сутки)
- умерли 5 187 человек (один случай в сутки).
Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 июня зафиксировано 756 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 35 человек, еще 1835 человек выздоровели. За сутки проведено 45 863 тестирований (в частности, методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808). Кроме того, за сутки 25 июня привито 971 30 человек.