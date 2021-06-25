У Києві подовжать Борщагівську лінію швидкісного трамвая та реконструюють Вокзальну площу

Реалізація цього проєкту планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку,

У Києві подовжать Борщагівську лінію швидкісного трамвая та реконструюють Вокзальну площу, що поліпшить транспортне сполучення з центральною частиною міста.

Таке рішення прийняли, 24 червня на пленарному засіданні Київської міської ради. Рішення підтримали 67 депутатів.

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Про це повідомляє КМДА.

Проєкт "Київська міська мобільність", реалізація якого планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, складається з подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва. Планується побудувати близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструювати Вокзальну площу.

Реалізація зазначених заходів та компонентів проєкту дасть змогу:

покращити якість транспортного обслуговування мешканців та гостей столиці і забезпечити збільшення використання громадського транспорту в місті;

надати прямий доступ до центру міста жителям масивів Борщагівка та Відрадний;

зменшити навантаження на метрополітен, зокрема, зменшити пасажиропотік Святошинсько-Броварської лінії метро та його станцій пересадок;

зменшити час поїздки громадським транспортом;

підвищити стан громадської безпеки біля залізничного вокзалу;

покращити екологічну ситуацію в центрі міста.

Нагадаємо, стало відомо, де у Києві прокладуть смуги для автобусів і тролейбусів.

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