Реалізація цього проєкту планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку,
У Києві подовжать Борщагівську лінію швидкісного трамвая та реконструюють Вокзальну площу, що поліпшить транспортне сполучення з центральною частиною міста.
Таке рішення прийняли, 24 червня на пленарному засіданні Київської міської ради. Рішення підтримали 67 депутатів.
Про це повідомляє КМДА.
Проєкт "Київська міська мобільність", реалізація якого планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, складається з подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва. Планується побудувати близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструювати Вокзальну площу.
Реалізація зазначених заходів та компонентів проєкту дасть змогу:
- покращити якість транспортного обслуговування мешканців та гостей столиці і забезпечити збільшення використання громадського транспорту в місті;
- надати прямий доступ до центру міста жителям масивів Борщагівка та Відрадний;
- зменшити навантаження на метрополітен, зокрема, зменшити пасажиропотік Святошинсько-Броварської лінії метро та його станцій пересадок;
- зменшити час поїздки громадським транспортом;
- підвищити стан громадської безпеки біля залізничного вокзалу;
- покращити екологічну ситуацію в центрі міста.
Нагадаємо, стало відомо, де у Києві прокладуть смуги для автобусів і тролейбусів.