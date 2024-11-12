Колапс у Київському метро: станції заповнили пасажири – що сталося (відео)

Під час повітряної тривоги у Києві ввечері 12 листопада рух поїздів декількома гілками метро здійснювався не за планом, а станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працювали лише в режимі укриття, тож столична підземка тимчасово зіткнулася із колапсом.

Про це повідомили кияни в Мережі.

"Навіть немає місця у переходах між станціям, вони всі забиті людьми", — писали містяни.

Про ситуацію в підземці Києва також інформували в Київській міській державній адміністрації (КМДА). Там повідомили, що рух поїздів "зеленою" лінією здійснювався від станції "Сирець" до "Звіринецької", а також від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

"Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття", — додали в КМДА.

Зазначимо, що після 19:00 метрополітен поновив нормальний режим роботи станцій та поступово відновив звичайний графік руху поїздів.

Нагадаємо, екскерівнику Київського метро висунули підозру через службову недбалість, що призвела до серйозних аварійних ситуацій на лінії метро.

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