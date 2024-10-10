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В метро Києва парубок ледь не потрапив під поїзд через навушник – що сталося

В метро Києва парубок ледь не потрапив під поїзд через навушник – що сталося

В метро Києва сталася надзвичайна подія / Фото: УНІАН

У поліції вчинок хлопця задокументували, як дрібне хуліганство.

В метро Києва сталася надзвичайна подія, на колії станції метро "Майдан Незалежності" стрибнув молодий хлопець.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, молодий чоловік загубив навушник і відчайдушно кинувся за ним на колію.

"Молодий хлопець стрибнув за навушником, на перон він виліз самостійно до прибуття поїзда. Чоловік був тверезий, на нього склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство", – повідомили нам у поліції Києва.

Молодий хлопець стрибнув на колії станції метро Фото: Київ сейчас / ©
Молодий хлопець стрибнув на колії станції метро Фото: Київ сейчас

У метрополітені вкотре нагадують, що у разі потрапляння речей на колії, пасажири мають обов’язково звертатися по допомогу до працівників метрополітену і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, в Києві витягнули з води нетверезого 15-річного підлітка. Він упав у Дніпро.

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