Ректора КПІ звинуватили в академічному плагіаті з російських робіт: що відомо

У дисертації Анатолія Мельниченка виявили фрагменти, запозичені з інших джерел без належного цитування.

Ректора Київського політехнічного інституту (КПІ) Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті. У його дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" виявили фрагменти, запозичені з інших джерел без належного цитування.

Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов з посиланням на аналіз, який опублікували на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях".

В аналізі зазначається, що значна частина тексту дисертації Мельниченка була запозичена з інших джерел, зокрема, з робіт російських авторів, що стосуються релігійних феноменів і патріотичного виховання.

Експерти відзначили, що запозичені уривки не завжди супроводжуються належними посиланнями, а деякі терміни, що походять з російських джерел, були замінені на українські аналоги.

Зокрема, було виявлено плагіат з книги В. Н. Никитина та В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", з якої Мельниченко запозичив ряд описів релігійної патології.

Виявлений плагіат

Також в аналізі йдеться, що в дисертації є значні схожості з російською статтею про патріотичне виховання, написаною Володимиром Лутовіновим та Євгеном Радіоновим, водночас у роботі Мельниченка деякі основні терміни були замінені.

Виявлений плагіат

"Мельниченко замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" — на "власну державу", "идеи Отечества" — на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" — на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України", — повідомили експерти ресурсу.

Виявлений плагіат

Сам Мельниченко звинувачення наразі ніяк не коментував.

Нагадаємо, 18 червня у КПІ ім. І. Сікорського вперше за 32 роки обрали нового ректора. За результатами виборів, ним став проректор Анатолій Анатолійович Мельниченко.

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