Коллапс в киевском метро: станции заполнили пассажиры – что произошло (видео)

Во время воздушной тревоги в Киеве вечером 12 ноября движение поездов несколькими ветвями метро осуществлялось не по плану, а станции метро "Арсенальная" и "Хрещатик" работали только в режиме укрытия, поэтому столичная подземка временно столкнулась с коллапсом.

Об этом сообщили киевляне в Сети.

"Даже нет места в переходах между станциям, все они забиты людьми", — писали горожане.

О ситуации в подземке Киева также сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там сообщили, что движение поездов по "зеленой" линии осуществлялось от станции "Сырец" до "Зверинецкой", а также от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

"Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия", — добавили в КГГА.

Отметим, что после 19.00 метрополитен восстановил нормальный режим работы станций и постепенно восстановил обычный график движения поездов.

Напомним, эксуправляющему Киевское метро выдвинули подозрение из-за служебной халатности, что привело к серьезным аварийным ситуациям на линии метро.

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