У Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство – ЗМІ

Чоловік перебуває в лікарні у важкому стані.

У Києві один з працівників Печерського ТЦК та СП скоїв спробу самогубства. Чоловік вистрелив собі в голову із пістолета, але вижив.

Про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання розповів, що вранці 9 листопада у приміщені Печерського ТЦК знайшли пораненим начальника групи персоналу, майора Воєводіна. За попередньою інформацією, він скоїв спробу самогубства, вистріливши собі в голову з пістолета.

"Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок". Він перебуває там у важкому стані", – повідомило джерело.

Обставини та причини події розслідують правоохоронці.

Зауважимо, в телеграм-каналах поширюється інформація, що на місці події було виявлено передсмертну записку, в якій начебто була вказана причина самогубства – втома від служби та знущання керівника.

До слова, у жовтні військовозобов'язаний скоїв самогубство у Полтавському ТЦК та СП.

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