Колишньому очільнику Київського метро висунули підозру: що відомо

Колишнього керівника КП "Київський метрополітен" підозрюють у службовій недбалості, що призвела до серйозних аварійних ситуацій на лінії метро.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними Подільської окружної прокуратури Києва, посадовець не здійснював належної оцінки ризиків, не призначав необхідні огляди та обстеження на об’єктах метро, зокрема, тунелях та спорудах Оболонсько-Теремківської лінії. У грудні 2023 року столична влада змушена була призупинити рух на відрізку метро.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", - йдеться в повідомлені.

Експертиза підтвердила, що конструкція тунелю не відповідає будівельним нормам, а збитки, завдані міському бюджету, становлять понад 138,5 млн грн. Внаслідок закриття станцій метро втратив доходи на суму майже 26 млн грн. У липні 2024 року аналогічні підозри були висунуті й керівнику служби колії та тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен".

Очільнику Київського метро висунули підозру / Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці працюють над встановленням місця перебування підозрюваного.

Нагадаємо, у Києві виникла страшенна тиснява в метро після 8 годин тривоги.

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