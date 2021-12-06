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Київ виходить із "червоної" зони: названо дату

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Київ виходить із "червоної" зони: названо дату

УНІАН

Відповідне рішення прийняла державна комісія.

Київ з вівторка, 7 грудня, виходить із "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - написав Немчінов.

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