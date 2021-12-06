За непідтвердженими даними, жінку звали Вікторія, 1983 року народження, приїхала з Києва, раніше жила в Адані, останні півтора роки в Анталії.
В Анталії померла киянка.
Консульство України просить допомогти у пошуках рідних.
Про це повідомила турагентка Тетяна Дубровська у Facebook.
За непідтвердженими даними, жінку звали Вікторія, 1983 року народження, приїхала з Києва, раніше жила в Адані, останні півтора роки в Анталії.
Турагентка зазначила, що жінка померла 26 листопада, тіло зараз перебуває у морзі. Документів у жінки не було.
"Консульство України в Анталії та поліція розшукує родичів чи людей, які могли її знати та допомогти ідентифікувати особу. В іншому випадку дівчина буде похована як невідома. Прохання тим, хто її знав повідомити про це. Ви можете звернутися на гарячу лінію Консульства України +90554 169 96 60, зателефонувати до поліції або написати в особисті мені", - попросила Тетяна Дубровська.
У коментарях під постом зазначається, що фото жінки було знайдено у її співмешканця.
Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Рідні шукають Івана Любишкіна вже два з половиною місяці. Його діти припускають, що батько частково втратив пам'ять.
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