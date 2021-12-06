У Києві судитимуть п'яного водія вантажівки, який скоїв наїзд на двох пішоходів на Оболоні (фото)

У Києві судитимуть п'яного водія вантажівки, який скоїв наїзд на двох пішоходів на Оболоні (фото)

Чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

У Києві судитимуть водія вантажівки, який скоїв наїзд на двох пішоходів в Оболонському районі

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Зараз правопорушник перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначимо, поліцейські затримали водія вантажівки МАН, 1974 року народження, який на проспекті Степана Бандери скоїв наїзд на двох пішоходів та намагався втекти з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілих, 1977 та 1996 років народження, було госпіталізовано до лікарні. Один із чоловіків від отриманих травм помер.

У подальшому слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці та ч. 3 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю у крові водія вантажівкм майже у 13,5 разів — 2,68 проміле.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

"Наразі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для прийняття рішення по суті. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", - йдеться у повідомленні столичної поліції.

Нагадаємо, поліцейському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті столиці, оголосили про підозру. Зараз 32-річний капітан поліції з Вишгорода - під вартою. Йому мають обрати запобіжний захід.

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