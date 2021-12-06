У Києві посадовець розтратив чверть мільйона гривень на ремонті підземних переходів (фото)

У Києві посадовець розтратив чверть мільйона гривень на ремонті підземних переходів (фото)

Роботи з поточного ремонту підземних переходів були виконані частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Начальника столичного комунального підприємства судитимуть за розтрату чверті мільйона гривень під час ремонтів підземних переходів.

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, який обвинувачується у розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося раніше, упродовж 2020 року КП ШЕУ Деснянського району уклало два договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних переходів.

Загальна вартість ремонтних робіт складала 1,5 млн грн.

Правоохоронцями на підставі проведених слідчих дій та одержаних в ході слідства висновків експертиз, встановлено, що роботи з поточного ремонту підземних переходів виконані частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Також з’ясувалося, що одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності.

Незважаючи на це, начальник КП ШЕУ підписав акти приймання виконаних ремонтних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам комунального підприємства на перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані ремонтні роботи.

Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 260 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва.

Наразі обвинувальний акт стосовно службової особи скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" переплатила майже 12 млн грн за вугілля для опалення вагонів: чиновникам пред’явлено підозру у розтраті коштів.

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