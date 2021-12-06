Киев выходит из "красной" зоны: названа дата

Вместе с Киевом "красную" зону покинут 8 областей.

Киев во вторник, 7 декабря, выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - написал Немчинов.

Он напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством на прошлой неделе. Они в первую очередь коснулись невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения в "желтой" зоне смогут только те, кто получил минимум одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

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