Оренда квартир у Києві: скільки коштує найдорожча і в якому районі дешевше (фото)

Оренда квартир у Києві: скільки коштує найдорожча і в якому районі дешевше (фото)

В столиці можна зняти квартиру за 680 тисяч гривень.

Від початку року вартість оренди житла в столиці зросла на 12%. Зняти квартиру в Києві коштує мінімум 5 тисяч гривень на місяць. Це "однушка" далеко від центру та зі старим ремонтом. При цьому здебільшого необхідно підготуватися заплатити комісію ріелтору - 50 або 100% від вартості оренди житла.

ТСН.ua проаналізував пропозиції щодо оренди квартир у Києві на популярних сайтах dom.ria та olx.ua.

Однокімнатні квартири

Вартість оренди однокімнатної квартири у Києві стартує від 5 тисяч гривень. За таку суму можна зняти житло зі старим "радянським" ремонтом. В інтернеті багато таких пропозицій у різних районах Києва.

dom.ria.com

За 6,5-7,5 тисяч гривень можна орендувати квартиру зі свіжим ремонтом у районах віддалених від центру: Деснянському, Солом'янському, на Троєщині, на Мінському масиві і т.д.

У самому центрі Києва, неподалік станції метро "Хрещатик" або "Театральна", вартість оренди однокімнатної квартири стартує від 22-27 тисяч гривень.

dom.ria.com

Двокімнатні квартири

Орендувати найдешевшу двокімнатну квартиру у Києві можна за 7 тисяч гривень у Дніпровському та Шевченківському районах. Таке житло давно потребує ремонту, однак містить меблі і техніку, необхідні для проживання.

dom.ria.com

Свіжіші квартири здаються від 9 тисяч гривень у Деснянському та Святошинському районах. Таких пропозицій багато й в інших частинах Києва. Відповідно, чим ближче до центру – тим дорожча ціна.

Біля метро "Хрещатик" найдешевша двокімнатна квартира коштуватиме 15,5 тисяч гривень. За 20 тисяч гривень можна зняти житло зі свіжим ремонтом та новою технікою.

dom.ria.com

Трикімнатні квартири

Вартість оренди трикімнатних квартир у Києві стартує від 7-8,5 тисяч гривень. За таку суму можна зняти житло зі старим ремонтом у Деснянському та Печерському районах.

dom.ria.com

Кращу квартиру можна орендувати за 11 тисяч гривень на лівому березі або на околиці. У Деснянському та Святошинському районах, наприклад, житло зі свіжим ремонтом коштуватиме 12 тисяч гривень.

Біля станції метро "Хрещатик" трикімнатна квартира коштуватиме щонайменше 22 тисячі гривень на місяць.

dom.ria.com

Послуги ріелтора та застава

Більшість пропозицій з оренди нерухомості розміщені ріелторами. За свої послуги вони одноразово беруть 50 або 100% від вартості оренди. Однак, якщо пошукати, можна знайти гарні пропозиції від власників.

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Власники житла при вселенні також часто просять заплатити за перший місяць оренди та заставу у розмірі місячної орендної плати. Він повертається під час виселення з квартири або йде в рахунок останнього місяця проживання.

Найдорожча квартира у Києві

Найдорожча пропозиція оренди в Києві, яку ми знайшли в інтернеті – це семикімнатна квартира на 17 поверсі неподалік станції метро "Арсенальна". Її пропонують зняти за 683 215 гривень на місяць (25 тисяч доларів). Загальна площа квартири 500 квадратних метрів. Ремонт зроблено за авторським проектом. У квартирі є вся необхідна техніка.

olx.ua

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olx.ua

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