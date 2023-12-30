Кількість загиблих у Києві знову зросла: дані КМВА

Ніхто не знає, чи це фінальна цифра.

Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого. Так, внаслідок атаки РФ у столиці загинуло 17 людей.

Про це повідомили у КМВА.

"Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста", - акцентували у відомстві.

Нагадаємо, атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва. Так, 1 січня у місті оголосили Днем жалоби.

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