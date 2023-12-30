Найбільша атака за кількістю загиблих: у Києві 1 січня оголосили Днем жалоби

У Києві понеділок, 1 січня, буде оголошене Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого ракетного удару по столиці 29 грудня.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці", - повідомив він.

Слід зауважити, що в Києві стрімко зростає кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали складського приміщення в Шевченківському районі. Там досі можуть перебувати тіла загиблих. Станом на 12:47 міська влада повідомила про 16 жертв. .

Як повідомлялося, 30 грудня оголошено жалобу за жертвами ракетної атаки 29 грудня у трьох містах: у Запоріжжі, Дніпрі та Одесі. Станом на сьогодні відомо, що у Запоріжжя окупанти вбили дев'ять мирних мешканців, в Одесі - чотирьох, а в Дніпрі - шести.

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