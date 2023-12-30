Число погибших в Киеве снова возросло: данные КМВА

Никто не знает, финальная ли это цифра.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Так, в результате атаки РФ в столице погибли 17 человек.

Об этом сообщили в КМВА.

"Уже семнадцать жизней мирных жителей унесло ракетный удар российских извергов. Поисковая операция еще продолжается. Большая трагедия для города", — акцентировали в ведомстве.

Напомним, атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей Киева. Так, 1 января в городе объявили Днем траура.

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