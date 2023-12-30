Що буде з метро на Виноградар: хто його будуватиме у Києві і чи повернуть мільярди

Історія з будівництвом метро на житловий масив Виноградар у Києві закінчилася великим фіаско. Ще на початку цього року міські чиновники запевняли, що роботи з будівництва тунелів та нової станції буде відновлено, незважаючи на війну. Навіть тішили киян обіцянкою про введення в експлуатацію станції "Мостицька" наприкінці 2024 року.

Про це інформує ТСН.ua.

Але замість цього ошелешили новиною про розірвання договору з "Київметробудом", мовляв, надто повільним було будівництво.

Розірвання договору ставить під великий сумнів продовження будівництва зеленої гілки метро на Виноградар та й взагалі четвертої гілки метро на Троєщину, оскільки будівництвом метро у Києві займалося лише одне підприємство "Київметробуд".

Що обіцяли киянам?

Місто розпочало будівництво метро на Виноградар 2019-го. Планувалося, що 2021 року запрацюють дві нові станції, але цього не сталося. У вересні 2021 у договір про будівництво внесли зміни, а завершення проєкту перенесли на 2023 рік. Далі будівництво метро зупинила війна.

Влітку 2023 мер Києва Віталій Кличко зробив гучну заяву, що темпи будівництва метрополітену пришвидшили, і є ймовірність відкрити дві станції у 2024 році.

Підприємство збудувало лише один правий тунель (майже 1300 метрів) від станції "Сирець" до ще незбудованої станції "Мостицька". А для будівництва другого тунелю потрібно було налаштувати та спустити під землю тунелепрохідницький комплекс. Будівництво тунелю мало б зайняти приблизно дев’ять місяців. Але чи запустили комплекс у роботу, наразі невідомо.

Сайт ТСН.ua поцікавився у КМДА: чи означає розірвання договору повну зупинку будівництва зеленої гілки метро, як повертатимуть вже заплачені підряднику мільярди гривень та хто тепер буде будувати метро в Києві? На наші питання відповів Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Чекають на погодження проєкту

Кияни стурбовані інформацією про розірвання договору щодо будівництва метро на житловий масив Виноградар. Чи означає це, що продовження будівництва зеленої гілки метро буде зупинено?

Станом на цей час, триває процедура погодження проєкту розпорядження про затвердження відкоригованої проєктної документації, відповідно до отриманого експертного звіту (позитивного). Одразу після затвердження вищевказаного проєкту, КП "Київський метрополітен" буде невідкладно розпочато процедуру закупівлі робіт з будівництва метро на житломасив Виноградар у порядку визначеному чинним законодавством.

Будували надто повільно

З "Київметробудом" все ж буде продовжено договір?

На підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22, КП "Київський метрополітен" керуючись статтею 615 Цивільного кодексу України, у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлює їх виконання в строк визначений умовами договору, відмовилось від договору, про що було повідомлено АТ "Київметробуд".

Мільярди поверне суд

Йдеться про 4 мільярди гривень, як місто змусить підрядника АТ "Київметробуд" повернути ці кошти?

Для забезпечення виконання робіт з будівництва відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та від 04.12.2019 №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київради від 21.12.2017 №1042/4049, та умов Договору, на казначейський рахунок АТ "Київметробуд" перераховано попередню оплату.

Наразі, питання щодо визначення обсягів виконаних АТ "Київметробуд" робіт та стягнення частини попередньої оплати, використання якої на цілі, визначені договором, не підтверджене належне чином актами виконаних робіт, вирішується у судовому порядку (справи №910/8512/23 та №910/12096/22).

Метро будуватимуть іноземці?

Хто буде будувати метро в Києві, зокрема нову гілку метро на Троєщину? Чи розглядається можливість залучення іноземних компаній, яких саме?

Після коригування та затвердження проєктної документації буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та розпочато будівництво дільниці з урахуванням доведення відповідних асигнувань.

Раніше питання будівництва метро на Виноградар прокоментували у Кличка.

Читайте також: