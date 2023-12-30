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У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі: фото

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі: фото

Дикий кабан / Фото: pixabay.com

Кабани або дикі свині досить сильні й небезпечні звірі, яких в лісі потрібно остерігатись, а не милуватись під час випадкової зустрічі.

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі – це дикий кабан.

Відповідний допис оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Дикі свині в Чорнобильському заповіднику живуть, щоденно здобувають їжу, плодяться, частенько б’ються між собою й постійно рухаються. Є, правда, одинаки. Більш впевнені й спокійні екземпляри, яких головним чином хвилює наповненість власного шлунку. Не доїв вдень – доїсть потемки. Кабанам вночі їсти нешкідливо", - йдеться у повідомленні. 

Дикий кабан у фотопастці Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Дикий кабан у фотопастці Чорнобильського заповідника / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, у природі до зустрічі з дикими свинями слід підходити з обережністю, їх треба остерігатися, оскільки ці міцні істоти становлять потенційну загрозу. "Кабани або дикі свині досить сильні й небезпечні звірі, яких в лісі потрібно остерігатись, а не милуватись під час випадкової зустрічі. Можливо, тварина перша втече від вас", - йдеться у повідомленні Заповідника.

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Дата публікації
Перегляди
348
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