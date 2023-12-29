Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла до дев'яти

З-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі Києва врятували вісім постраждалих та дістали тіла дев'яти загиблих.

Про це у повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Станом на 18.00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих. Та дістали 9 тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває", - зазначив Кличко.

Масована атака на Київ: оперативна інформація станом на 18:00 ⤵️ ▪️ Шевченківський район: пожежа виникла в 2 складських приміщеннях. О 17:41 пожежу ліквідовано на загальній площі 2000 кв. м. ‼️ Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів). Наразі, на місцях подій працює 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 53 рятувальника. ❗️ Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється. Опубліковано Головне управліннею ДСНС України у м.Києві Пʼятниця, 29 грудня 2023 р.

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Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.

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