Підірвав гранату та втік: на Київщині затримали 15-річного підлітка

Після чого неповнолітній зник.

У Київській області правоохоронці затримали 15-річний правопорушника, який під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув.

Про це інформує поліція Київської області.

Зазначається, що 29 грудня, близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

"На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію. На пошуки хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі особовий склад Обухівського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте У Сербії проходять перевибори на понад 30 дільницях – подробиці

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

Додамо, ТСН.ua пояснює, що загрожує українцям, які порушать заборону на використання піротехніки під час війни.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.