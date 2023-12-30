У новорічну ніч в Києві рятувальники працюватимуть у посиленому режимі: що відомо

Стала відома кількість рятувалтників, які чергуватимут у столиці у ніч проти 1 січня.

У Києві в новорічну ніч, від 31 грудня на 1 січня, 450 рятувальників та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки перебуватимуть на добовому чергуванні.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС Києва у Facebook.

"Рятувальники у посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, які безпечно зустрінуть Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!" — зазначив начальник ГУ ДСНС у м. Києві Сергій Кривошликов.

Рятувальники працюватимуть на свята у посиленому режимі

Зазначимо, що у новорічну ніч у Києві не змінюватимуть час комендантської години. Вона триватиме, як і зазвичай, від 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу 29 грудня.

Зазначимо, що у Києві стрімко зростає кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали складського приміщення в Шевченківському районі. Там досі можуть перебувати тіла загиблих. На даний момент міська влада повідомила про 16 жертв.

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