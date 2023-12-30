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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву знову зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву знову зросла

Ракетний удар по Києву 29 грудня. / Фото: Associated Press

Рятувальні роботи досі тривають.

У Києві зростає кількість загиблих внаслідок ракетного удару зранку 29 грудня. Станом на 12:47 30 грудня відомо вже про 16 жертв російської атаки на столицю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні мера.

Кличко наголошує, що рятувальники продовжують розбирати завали на місці падіння уламків збитої ракети. Вони працюватимуть до завтра.

До слова, раніше мер інформував про 15 загиблих, а зранку заявляв, що з-під завалів дістали чотири тіла. 

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО. Було уражено понад три десятки повітряних цілей. 

Сталися падіння уламків ракет у кількох районах міста. Крім того, було пошкоджено одну зі станцій метро, автомобілі та лінії електромереж.

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Дата публікації
Перегляди
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