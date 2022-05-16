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Чи підвищуватимуть плату за проїзд у Києві: Кличко дав відповідь

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Чи підвищуватимуть плату за проїзд у Києві: Кличко дав відповідь

Фото: pixabay.com

Мер пояснив, чому столична влада зробила транспорт платним.

У Києві транспорт поновлює свою роботу. Зменшено інтервал між рухом поїздів метрополітену. Столична влада відкриває все більше маршрутів, які надають послуги з пересування Києвом його мешканцям.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми вимушені зробити транспорт платним, тому що навіть платний транспорт був завжди дотаційним і близько 4 мільярдів гривень щорічно робили дотацію. Але коли транспорт був безкоштовним, це коштувало місту більше пів мільярда гривень щомісяця. Ми розуміємо, що зараз піднялися ціни і на пальне, і на електроенергію, нам потрібно оплачувати зарплати, економіка міста не працює і вкрай важливо для того, щоб запустити процес економічно, ми вимушені зробити проїзд платним в муніципальному транспорті. Але підвищувати тариф в жодному разі не будемо, він залишається на тому ж рівні, яким був і до початку бойових дій", - наголосив Кличко.

Мер уточнив, що проміжок між рухом поїздів метро становитиме до 10 хвилин.

"Водночас під час повітряної тривоги станції метрополітену використовуватимуть як бомбосховища - в цей час опускатимуть турнікети і всі вільно зможуть спуститися під землю та перечекати там", - зазначив він.

Нагадаємо, від 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті.

Крім того, паркування автомобілів у Києві знову стає платним.

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