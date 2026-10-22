Ракетна атака на Київ: є влучання в об'єкт інфраструктури та постраждалі

Ракета / © ТСН.ua

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Увечері 21 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території об'єкта транспортної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, на місце влучання вирушили екстрені служби.

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Згодом мер Києва повідомив про постраждалих унаслідок російської атаки.

«Шестеро постраждалих внаслідок ракетної атаки ворога на столицю ввечері 21 жовтня. Чотирьох поранених медики госпіталізували», — зазначив Кличко.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень об'єкта транспортної інфраструктури та інші наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, 21 жовтня, російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталося влучання у висотку, загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.

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