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- Київ
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Ракетна атака на Київ: є влучання в об'єкт інфраструктури та постраждалі
Увечері 21 жовтня російські війська атакували Київ ракетами. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, четверо з них потрапили до лікарні.
Увечері 21 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території об'єкта транспортної інфраструктури.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, на місце влучання вирушили екстрені служби.
Згодом мер Києва повідомив про постраждалих унаслідок російської атаки.
«Шестеро постраждалих внаслідок ракетної атаки ворога на столицю ввечері 21 жовтня. Чотирьох поранених медики госпіталізували», — зазначив Кличко.
Наразі інформація про масштаби пошкоджень об'єкта транспортної інфраструктури та інші наслідки удару уточнюється.
Нагадаємо, 21 жовтня, російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталося влучання у висотку, загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.