Ресторанний ринок у Києві обвалився вдвічі: які заклади "виживуть" під час війни

Ресторанний ринок у Києві обвалився вдвічі: які заклади "виживуть" під час війни

Ресторанний ринок у Києві зменшився вдвічі, від початку війни зачинена щонайменше третина закладів.

Проста і дешева їжа – тренд найближчих місяців.

Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

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“Ресторанний Київ сьогодні – місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазами забитих вщерть закладів. Зачинена щонайменше третина київських ресторанів. Коли відчиняться – невідомо. Проста й дешева їжа – тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки – головна аудиторія”– сказала Ольга Насонова.

Ключові факти

Із 500 000 активних споживачів ресторанних послуг залишилася в найкращому разі половина, підрахували у НРАУ.

Близько 20% відкритих закладів громадського харчування демонструють хороше завантаження.

Шанси вижити мають два формати: кавʼярні та пекарні. Їхні переваги – низький середній чек та маленька площа. Затребувані заклади з концепцією простої та ситної кухні.

Комендантська година практично зупинила у столиці роботу барів.

При цьому найкраще почуваються кіоски з шаурмою.

Ціни від початку війни на найдемократичніші позиції зросли приблизно на 10%.

Індекс (київської) перепічки зростає – вже 30 грн, наприкінці 2021 року був 25 грн.

Ціни на каву почали зростати від початку року.

Нагадаємо, в ООН дали невтішний прогног: якщо широкомасштабна війна, розв'язана Росією, затягнеться, то дев'ятеро із десяти українців, ймовірно, можуть опиняться на межі бідності.

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