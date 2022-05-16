Будут ли повышать плату за проезд в Киеве: Кличко дал ответ

Будут ли повышать плату за проезд в Киеве: Кличко дал ответ

Мэр объяснил, почему столичные власти сделали транспорт платным.

В Киеве транспорт возобновляет свою работу. Уменьшен интервал между движением поездов метрополитена. Столичные власти открывают все больше маршрутов, предоставляющих услуги по передвижению по Киеву его жителям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы вынуждены сделать транспорт платным, потому что даже платный транспорт был всегда дотационным и около 4 миллиардов гривен ежегодно делали дотацию. Но когда транспорт был бесплатным, это стоило городу более полумиллиарда гривен ежемесячно. Мы понимаем, что сейчас поднялись цены и на горючее, и на электроэнергию, нам нужно выплачивать зарплаты, экономика города не работает и крайне важно для того, чтобы запустить процесс экономически, мы вынуждены сделать проезд платным в муниципальном транспорте, но повышать тариф ни в коем случае не будем, он остается на том же уровне, каким был и до начала боевых действий", — подчеркнул Кличко.

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Мэр уточнил, что промежуток между движением поездов будет составлять до 10 минут.

"В то же время во время воздушной тревоги станции метрополитена будут использоваться в качестве бомбоубежища — в это время будут опускать турникеты и все свободно смогут спуститься под землю и переждать там", — отметил он.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.

Кроме того, парковка автомобилей в Киеве снова становится платной.

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