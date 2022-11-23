Без електрики залишилося близько 80% Києва - Кличко

Станом на вечір середи, 23 листопада, без електроенергії залишилося близько 80% Києва. Приблизно стільки ж – без водопостачання.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі "Радіо свобода".

"Як і вся Україна, Київ був метою цієї атаки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У зв’язку з цим наразі 80% споживачів перебувають без електропостачання. Приблизно така сама цифра – без водопостачання. Усі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання", – сказав Кличко.

Точні терміни відновлення постачання світла та води мер відмовився назвати, зазначивши лише що вони можуть коливатися від декількох до декількох десятків годин.

Ракетний удар РФ 23 листопада: Київ і Київщина

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа. Кількість загиблих після влучання зросла до п’яти осіб.

Загалом внаслідок ракетного удару на Київщині постраждали 35 людини, п’ять із них — діти. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У Києві внаслідок влучання у житловий будинок загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина.

Раніше Кличко повідомляв, що росіяни запустили на Київ 31 ракету. ЗСУ збили 21 ворожу ракету. У столиці також призупинене постачання води.