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Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Київщині, почалася пожежа (фото)

Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
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Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Київщині, почалася пожежа (фото)

Фото: YouTube/поліція Києва

Поліція працює на місці події.

У Київській області одна із російських ракет, випущених 23 листопада, влучила у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Небитов.

"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - написав він. 

Небитов додав: "Прошу усіх ЗАЛИШАТИСЬ В УКРИТТЯХ - це надважливо! Загроза ракетних ударів триває". 

Своєю чергою, як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок влучення в Києві пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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