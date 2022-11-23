Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Київщині, почалася пожежа (фото)

У Київській області одна із російських ракет, випущених 23 листопада, влучила у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Небитов.

"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - написав він.

Небитов додав: "Прошу усіх ЗАЛИШАТИСЬ В УКРИТТЯХ - це надважливо! Загроза ракетних ударів триває".

Своєю чергою, як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок влучення в Києві пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.