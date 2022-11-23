Киян просять не виїжджати в місто без нагальної потреби: що трапилося

Також жителів столиці просять не залишати автівки обабіч вулиць та доріг і не паркуватися під деревами і рекламними щитами.

Сьогодні ввечері, 23 листопада, киян та гостей столиці просять не виїжджати в місто без нагальної потреби у зв'язку з негодою.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Увечері прогнозують крижаний дощ і мокрий сніг: комунальні служби готові до негоди, але мешканців просять не виїжджати в місто без нагальної потреби", - йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов сьогодні ввечері. Зокрема, можливий крижаний дощ і мокрий сніг. Дощ падатиме за температури -3°C. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

"Комунальні служби готові до негоди. Зокрема, КК "Київавтодор" має 525 одиниць спецтехніки, яка готова оперативно розпочати протиожеледну обробку доріг та вулиць. Окрім того, відповідно до потреби і масштабів негоди, задіюватимуть техніку та працівників керівних компаній та "зеленбудів". Так, компанії мають 167 одиниць техніки та понад 4 тисячі працівників", - зазначають в КМДА.

Утім мешканців Києва закликають без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто та, за можливості, залишатися вдома під час негоди.

"Окрім того, просимо не залишати автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі дорожньої техніки, а також не паркуватися під деревами і рекламними щитами", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

На українців чекає погіршення погоди. Впродовж наступних двох днів будуть дощ, мокрий сніг та посилення вітру. Опади прогнозують і на вихідних.

У четвер, 24 листопада, збережеться вплив антициклону. Вночі та вранці місцями можливий туман. Швидкість вітру буде 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3+2 градуси, а вдень - від нуля до 5 градусів тепла. На крайньому півдні та на Закарпатті повітря проггріється до +11 градусів.

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