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Які райони Києва найбільш постраждали від обстрілів РФ - фото наслідків ракетної атаки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Які райони Києва найбільш постраждали від обстрілів РФ - фото наслідків ракетної атаки

Фото: ДСНС

У Києві рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Столиця України вдень 23 листопада вчергове зазнала ракетних ударів з боку Росії. Найбільш постраждали три райони Києва.

Вдень до Головного управління ДСНС почали надходити повідомлення про постраждалих та руйнування.

"На місцях надзвичайних подій були руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель, що супроводжувалися послідуючим горінням", - повідомили в ДСНС.

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Внаслідок ракетних обстрілів, виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у трьох гаражах Солом‘янського району.

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У Голосіївському районі сталося руйнування адмінбудівлі, внаслідок чого від уламків ще постраждало 4 автівки, а також складське приміщення.

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Наразі пожежі ліквідовано.

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"На місцях подій загалом задіяно більше 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також більше 130 чоловік особового складу", - повідомили в ДСНС.

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За попередніми даними, внаслідок російської агресії загинуло троє людей та 10 постраждали. Серед постраждалих є одна дитини.

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Наразі інформація уточнюється.

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Нагадаємо, у Києві загорілася 16-поверхівка під час масованого ракетного удару РФ.

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Ракетний удар по Києву 23 листопада: що відомо

Ракети ворога 23 листопада влучили у житловий будинок столиці. Там загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни запустили на Київ 31 ракету. ЗСУ збили 21 ворожу ракету.

Наразі киян просять не виїжджати в місто без нагальної потреби.

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Дата публікації
Перегляди
2455
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