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Ракетний обстріл Києва: загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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2205
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Ракетний обстріл Києва: загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина

Фото: Associated Press

Російські терористи поранили також 11 людей.

У Києві, у середу, 23 листопада, через ракетні обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

У Києві російські терористи вбили трьох людей, серед яких є 17-річна дівчина. Також постраждало ще 11 місцевих жителів. 

"Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні. 

Ракетний обстріл 23 листопада 

Російські терористи 23 листопада вкотре обстріляли Україну ракетами. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа.  Інша - у житловий будинок у Києві. Попередньо там відомо уже про дев'ятьох постраждалих.

Через масовий обстріл критичної інфраструктури Росією на Київщині, зокрема в Ірпені й довколишніх селах електроенергії не буде протягом доби.

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Дата публікації
Перегляди
2205
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