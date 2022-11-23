Ракетний обстріл Києва: загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина

Російські терористи поранили також 11 людей.
У Києві, у середу, 23 листопада, через ракетні обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві російські терористи вбили трьох людей, серед яких є 17-річна дівчина. Також постраждало ще 11 місцевих жителів.
"Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Ракетний обстріл 23 листопада
Російські терористи 23 листопада вкотре обстріляли Україну ракетами. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа. Інша - у житловий будинок у Києві. Попередньо там відомо уже про дев'ятьох постраждалих.
Через масовий обстріл критичної інфраструктури Росією на Київщині, зокрема в Ірпені й довколишніх селах електроенергії не буде протягом доби.
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