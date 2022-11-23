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Поліція опублікувала моторошне відео наслідків "прильоту" по багатоповерхівці на Київщині

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
3240
Час на прочитання
1 хв
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Поліція опублікувала моторошне відео наслідків "прильоту" по багатоповерхівці на Київщині

Фото: Андрій Нєбитов

Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Київщині, почалася пожежа.

У понеділок, 23 листопада, Росія знову здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. 

Моторошне відео опублікував начальник Головного управління Національної поліції в Київській Андрій Нєбитов.

"Наслідки влучання ворожої ракети в житловий будинок одного із районів Київщини. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація, внаслідок влучення в Києві пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

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Дата публікації
Перегляди
3240
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