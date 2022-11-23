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Кулеба повідомив, скільки людей постраждали у Вишгороді, Чабанах, Глевасі внаслідок обстрілів Київщини

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Кулеба повідомив, скільки людей постраждали у Вишгороді, Чабанах, Глевасі внаслідок обстрілів Київщини

Фото: Київська обласна держадміністрація

Українці проявлять неймовірну стійкість - з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги та надають її тим, кому вона потрібна більше.

Внаслідок масованих ворожих обстрілів Київської області відомо про 35 постраждалих.

Цю інформацію надав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У Вишгороді постраждала 31 людина. Всі в лікарнях. Їм надається допомога.

"На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. Поруч організований Пункт Незламності. Наші люди неймовірні", - написав Кулеба.

У Чабанах один постраждалий та зруйнована приватна оселя.

У Глевасі – одна людина постраждала. В Українці – троє. Усі під наглядом медиків. 
 
Олексій Кулеба надав актуальну інформацію щодо електрики.

За його словами, енергетики наразі подають електроенергію на правобережну Київщину. Вже заживлюють Лівобережжя.

"Світло буде. Працюємо", - додав він.

Під час масованого ракетного обстрілу ворог поцілив у багатоповерхівку на Київщині та по енергетичній інфраструктурі.

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