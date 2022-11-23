Кличко розповів, скільки ракет летіло на Київ і скільки з них вдалося збити

Зараз частина Києва знеструмлена і відсутнє водопостачання.

Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти запустили на Київ 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"По інформації від військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. Працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб все відновити", - зазначив мер.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Києві та області є влучання у житлові будинки. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа.

Ще одна ракета влучила у житловий будинок у Києві. Відомо уже про дев'ятьох постраждалих.

В ОВА повідомили, що через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла. Пізінше повідомили, що електроенергії не буде протягом доби. У столиці призупинене постачання води.