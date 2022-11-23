Коли у Києві з'являться електроенергія та водопостачання: Кличко обнадіяв звісткою

Вже ввечері у мешканців столиці можуть знову з’явитися світло та вода.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відновити у столиці електроенергію та водопостачання можуть вже до кінця доби 23 листопада.

Про це Кличко заявив у ефірі телеканалу "Київ".

"Я сподіваюся, що найближчим часом буде більш об'єктивна картина, але енергетики працюють. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрика буде відновлена, і буде відновлено водопостачання", – сказав столичний мер.

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Водночас він зазначив, що не може говорити про конкретний час завершення усіх робіт.

"Ми робимо все, щоб відновити і електрику і водопостачання сьогодні ввечері", – додав Кличко.

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Нагадаємо, під час чергового масованого ракетного удару РФ по Україні 23 листопада окупанти влучили у багатоповерхівку на Київщині, а також атакували енергетичну інфраструктуру.

Завдали удару загарбники і по самому Києву, внаслідок чого загинуло троє людей, серед яких – 17-річна дівчина.

Вдень у деяких районах столиці зникло світло і стало відомо про запровадження екстрених відключень електроенергії.

Згодом стало відомо про вимкнення електроенергії в усій Київській області.

Окрім того, в усьому Києві було призупинене водопостачання.

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