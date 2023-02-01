Авіакатастрофа в Броварах: Клименко розповів, як триває слідство

Правоохоронці все ще чекають на результати експертиз стосовно падіння гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині, внаслідок якого зокрема загинуло керівництво МВС.

Про це зв ефірі телемарафону повідомив в.о міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Йдеться про результати технічних експертиз. За словами Клименка, вони вимагають деякого часу для того, щоб були закінчені та належним чином оформлені.

Окрім цього правоохоронці розробляють всі версії, котрі були озвучені в перші дні трагедії. Це порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Поки не буде експертиз, говорити про якусь версію передчасно", - наголосив Клименко.

Аварія гелікоптера в Броварах

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа: розбився вертоліт ДСНС. На його борту було десять людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Керівництво МВС летіло до підвідомчих підрозділів, які перебувають поблизу лінії фронту. Тепер вже в.о міністра внутрішніх справ Ігор Клименко каже, що Монастирський і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися.

Гвинтокрил впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа. На момент авіатрощі в закладі перебували діти та співробітники. Зокрема, авіатроща забрала життя мами трьох малолітніх дітей. Марина Грановська виходила їз закладу, коли сталася аварія

Серед 14 згиблих загиблих є також одна дитина. Зокрема, загинула мама Олена Пономаренко та маленька п'ятирічна Мілана. Жінка якраз привела доньку до дитсадка. Чоловікові вдалося опізнати дитину за сережкою.

З керівництвом МВС прощалися 21 січня в Українському домі. Зокрема, церемонію прощання відвідали президент Володимир Зеленський та перша леді Олена.

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