Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие

Правоохранители все еще ждут результатов экспертиз по падению вертолета ГСЧС в Броварах на Киевщине, в результате которого в частности погибло руководство МВД.

Об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.

Речь идет о результатах технических экспертиз. По словам Клименко, они требуют некоторое время для того, чтобы были закончены и должным образом оформлены.

Кроме этого, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии. Это нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", — подчеркнул Клименко.

Авария вертолета в Броварах

В Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа: разбился вертолет ГСЧС. На его борту находились десять человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин.

Руководство МВД летело в подведомственные подразделения, находящиеся вблизи линии фронта. Теперь уже и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко говорит, что Монастырский и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись.

Вертолет упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар. На момент авиатрощи в заведении находились дети и сотрудники. В частности, авиатрость унесла жизни мамы трех малолетних детей. Марина Грановская выходила из заведения, когда произошла авария

Среди 14 погибших также один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая пятилетняя Милана. Женщина как раз привела дочь в детсад. Мужу удалось опознать ребенка за серьгой.

С руководством МВД прощались 21 января в Украинском доме. В частности, церемонию прощания посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена.

Читайте также: