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В Киевской области подросток взял без разрешения автомобиль родителей и попал в ДТП (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
601
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области подросток взял без разрешения автомобиль родителей и попал в ДТП (фото)

Фото: Полиция Киевской области

В Киевской области произошла авария с участием несовершеннолетнего.

На Киевщине в городе Узин 16-летний парень взял без разрешения родителей легковушку и попал в аварию. Несовершеннолетний с многочисленными травмами находится в больнице под наблюдением медиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

О травмированном подростке сообщили медики.

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Правоохранители выяснили, что 1 февраля, около 7 утра, парень сел за руль автомобиля "Lanos" и поехал по городу. Причину столкновения легковушки с деревом выясняют следователи.

Напомним, в Хмельницкой области в жутком ДТП погибли мужчина и женщина.

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Дата публикации
Просмотры
601
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