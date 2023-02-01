В Киевской области подросток взял без разрешения автомобиль родителей и попал в ДТП (фото)

В Киевской области произошла авария с участием несовершеннолетнего.
На Киевщине в городе Узин 16-летний парень взял без разрешения родителей легковушку и попал в аварию. Несовершеннолетний с многочисленными травмами находится в больнице под наблюдением медиков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
О травмированном подростке сообщили медики.
Правоохранители выяснили, что 1 февраля, около 7 утра, парень сел за руль автомобиля "Lanos" и поехал по городу. Причину столкновения легковушки с деревом выясняют следователи.
Напомним, в Хмельницкой области в жутком ДТП погибли мужчина и женщина.
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