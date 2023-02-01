В Киеве ищут присяжных в суды: кто может стать и что нужно делать

Киевский городской совет ищет кандидатов в присяжные семи районных судов столицы. Стать присяжным может гражданин Украины в возрасте от 30 до 65 лет, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция суда.

Об этом 1 февраля сообщили в Киевсовете.

Кто такой присяжный

Присяжный – это лицо, которое привлекается к осуществлению правосудия в случаях, определенных процессуальным законом, или решает дела в составе суда вместе с судьей.

За время исполнения ими обязанностей в суде присяжным выплачивается вознаграждение. На время выполнения ими обязанностей в суде по месту основной работы сохраняются все гарантии и льготы, определенные законом, а время выполнения обязанностей в суде относится ко всем видам трудового стажа.

Также на присяжных распространяются установленные законом гарантии независимости и неприкосновенности судей.

Кто не может быть присяжным

граждане, признанные судом ограничено дееспособными или недееспособными;

имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие исполнению обязанностей присяжного;

имеют неснятую или непогашенную судимость;

народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов (органов правопорядка), военнослужащие, работники аппаратов судов, другие государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия;

лица, на которые в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения;

граждане, достигшие 65 лет;

которые не владеют государственным языком.

Как стать присяжным в Киеве

Желающие стать присяжными, отвечающими требованиям Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", могут подать в Киевский городской совет (ул. Крещатик, 36) следующие документы :

заявление о включении в список присяжных соответствующего районного суда города Киева по форме, согласно образцу;

копию паспорта гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины или копия другого документа, в который в установленном законом порядке, внесены сведения о месте жительства;

выписка из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости" (полный), срок действия которого составляет 3 месяца с даты формирования;

справку соответствующего учреждения здравоохранения о том, что оно не состоит на учете и не имеет психических или других заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей присяжного;

информационную справку или выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения за последний год;

автобиографию в свободной форме.

Детальнее можно узнать по телефону: (044) 202-76-88.

Напомним, в Украине впервые оборудовали судебный зал в укрытии. Глава суда рассказал, что в прошлом году там отложили почти четыре тысячи судебных заседаний, одна из причин – воздушная тревога.

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