В Киеве раздался мощный взрыв: что произошло

После взрыва воздушную тревогу не объявили.
Жители Киева и пригорода около 13:40 услышали мощный взрыв. Воздушная тревога объявлена не была.
В Киевской городской военной администрации объяснили, что в Вышгородском районе 1 февраля тренируются саперы.
Поэтому в некоторых районах города в течение дня будут раздаваться звуки взрывов. Они плановые.
"Пиротехники будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги следуйте в укрытие", — добавили в КМВА.
Напомним, в Киеве на улице Радужной 31 января раздался взрыв на девятом этаже жилого дома. В полицию позвонили по телефону очевидцы и сообщили, что в квартире вылетели окна.
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