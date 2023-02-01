В Киеве раздался мощный взрыв: что произошло

После взрыва воздушную тревогу не объявили.

Жители Киева и пригорода около 13:40 услышали мощный взрыв. Воздушная тревога объявлена не была.

В Киевской городской военной администрации объяснили, что в Вышгородском районе 1 февраля тренируются саперы.

Поэтому в некоторых районах города в течение дня будут раздаваться звуки взрывов. Они плановые.

"Пиротехники будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги следуйте в укрытие", — добавили в КМВА.

Напомним, в Киеве на улице Радужной 31 января раздался взрыв на девятом этаже жилого дома. В полицию позвонили по телефону очевидцы и сообщили, что в квартире вылетели окна.

Буданов в The Washington Post, саммит Украина-ЕС, военная помощь США – новости 1 февраля

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