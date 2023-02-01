У Києві пролунав потужний вибух: що сталося

Після вибуху повітряну тривогу не оголосили.

Мешканці Києва та передмістя близько 13:40 почули потужний вибух. Повітряну тривогу оголошено не було.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що у Вишгородському районі 1 лютого тренуються сапери.

Тому в деяких районах міста протягом дня лунатимуть звуки вибухів. Вони планові.

"Піротехніки відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги слідуйте в укриття", - додали в КМВА.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Райдужній 31 січня пролунав вибух на дев'ятому поверсі житлового будинку. До поліції зателефонували очевидці та повідомили, що в квартирі повилітали вікна.

Буданов у The Washington Post, саміт Україна-ЄС, військова допомога США – новини 1 лютого

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